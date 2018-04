Ziua internaţională a cărţii pentru copii

18:50

Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, şi soţia sa au asistat duminică la primul concert al unor artişti sud-coreeni la Phenian în mai mult de un deceniu, conform agenţiei sud-coreene de presă Yonhap care citează Ministerul Culturii.O sută douăzeci de sud-coreeni, inclusiv staruri ale muzicii K-pop, reprezentând 11 grupuri, dansatori şi tehnicieni, au sosit sâmbătă la Phenian. Concertul lor de duminică seara a avut loc în Teatrul Mare din Phenian Est, cu o capacitate de 1.500 de locuri.Aceasta este prima dată când un lider nord-coreean asistă la un concert al unor artişti din sud. Au fost prezenţi, de asemenea, sora lui Kim Jong Un şi Kim Yong Nam, şeful statului, cu funcţii în mare parte onorifice. Foto: (c) KOREA POOL POOL / EPAApariţia liderului suprem a fost oarecum aşteptată, deoarece preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a participat la spectacolul din Seul oferit de o trupă de artă nord-coreeană numită "Samjiyon Orchestra", în februarie, pentru a sărbători Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang.La rândul lor, atleţi din Coreea de Sud au oferit o demonstraţie de taekwondo în faţa a 2.300 de persoane duminică, înainte de a întâlni adepţi ai acestui sport în Coreea de Nord luni.Ministrul culturii din Coreea de Sud, Do Jong-hwan, a declarat că oaspetele nord-coreean a pus întrebări despre melodii şi versuri în timpul spectacolului. Potrivit Yonhap, Kim Jong Un a insistat asupra faptului că cele două Corei ar trebui să organizeze mai des spectacole culturale, sugerând că ar trebui să existe un alt eveniment la Seul la toamnă, cu titlul "Vine toamna". Performanţa de duminică a avut loc sub numele "Vine primăvara". Foto: (c) KOREA POOL POOL / EPACoreea de Nord este foarte izolată. Accesul la cultura din străinătate este strict restricţionat, cu condamnări la închisoare, dar K-pop este totuşi un stil popular graţie unor chei USB importate ilegal din China, scrie AFP.Marţi, artiştii sud-coreeni vor performa împreună cu artişti nord-coreeni într-o sală care poate găzdui 12.000 de spectatori. Se aşteaptă să fie prezent şi liderul suprem nord-coreean.Aceste manifestări artistice au loc într-o perioadă de relaxare în Peninsulă după doi ani de tensiune din cauza testelor nucleare şi balistice ale Coreii de Nord, scrie AFP. Jocurile olimpice de iarnă care s-au desfăşurat în Coreea de Sud au fost catalizatorul unei relaxări extrem de rapide între Nord şi Sud. Foto: (c) KOREA POOL POOL / EPAKim Jong Un a trimis în Sud sportivi, majorete şi pe sora lui mai mică.Au urmat contacte diplomatice care au condus la propuneri de summit-uri între cele două Corei, dar şi între Phenian şi Washington.Summit-ul inter-coreean între Kim Jong Un şi Moon Jae-in, al treilea de acest gen, după cele din 2000 şi 2007, va avea loc la 27 aprilie la Panmunjom în zona demilitarizată care divizează peninsula, unde fost semnat armistiţiul din 27 iulie 1953, când a încetat războiul coreean.În schimb, nu a fost stabilită nicio dată pentru o întâlnire între Donald Trump şi Kim Jong Un, care şi-a făcut debutul pe scena diplomatică internaţională săptămâna trecută întâlnindu-se la Beijing cu preşedintele chinez, Xi Jinping. Foto: (c) KOREA POOL POOL / EPAÎntr-un alt semn de relaxare, exerciţiile militare anuale comune ale Coreii de Sud şi Statelor Unite ale Americii, care au început duminică şi care, în fiecare an, irită Phenianul la maximum, au fost scurtate cu o lună. În acest an, cei doi aliaţi s-au abţinut să desfăşoare arme strategice în timp ce Kim Jong Un a declarat că ''a înţeles'' nevoia Seulului şi Washingtonului de a efectua aceste exerciţii militare.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)