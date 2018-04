Scandal uriaș cu un fotbalist celebru de la naționala Angliei! Amanta a promis că spune totul

14:30

O tânără irlandeză a fost invitată la nunta prințului Harry pentru că a adunat bani pentru copiii din România. Daniella Timperley, din Randalstown, este unul dintre cei 600 de invitați la nunta anului, informează libertatea.ro, citând Daily Mail. Eleva de 18 ani din Irlanda de Nord este prima persoană din afara apropiaților mirilor și familiei