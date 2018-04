OFICIAL | Moment uriaş pentru Simona Halep. A depăşit-o pe Maria Şarapova în topul săptămânilor petrecute pe locul 1 mondial

00:00

"Sunt bucuros pentru că jucătorii au ajuns la un nivel la care nici ei nu credeau că pot ajunge. Punem probleme cu oricine jucăm, am pus probleme şi în inferioritate. Nu sunt cu nimic mai prejos decât celelalte contracandidate. Am avut situaţii, momente în care i-am dominat, dar a fost un joc echilibrat. Am avut dorinţa de a întoarce rezultatul, ceea ce mă bucură pe mine, că am jucători cu personalitate. Aşa a văzut arbitrul, de la marginea terenului nu am văzut nimic, dar dacă aşa a considerat...