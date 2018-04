Universitatea în care studenții învață să joace jocuri video. Oricine se poate înscriere, după Bacalaureat. "League of Legends", "Overwatch" sau "Counter Strike", printre activitățile de zi cu zi

10:00

Revista presei sportive de luni, 2 aprilie, are în prim-plan ultimele evenimente din weekend, pe de o parte, iar pe de alta anticipează o parte dintre marile meciuri europene care urmează la acest mijloc de săptămână. Gazeta Sporturilor de astăzi nu putea rata meciul FCSB - Poli Iași, unul în urma căruia Liga 1 are un nou lider: Constantin Budescu. Tot din Gazetă mai aflăm că marile vedete aduse de Dinamo în această iarnă, Gabi Torje și Antun Palici, sunt OUT de la echipă. Iar Olăroiu a debutat...