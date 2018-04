MM Stoica critică jocul steliștilor: "Am suferit mult! Sunt marcat după acest meci" » Declarații surprinzătoare despre Iași

FCSB a câștigat cu greu meciul cu Poli Iași, 1-0, grație unui gol marcat din lovitură liberă de Constantin Budescu.Mihai Stoica, managerul sportiv al roș-albaștrilor, a vorbit despre partida cu echipa antrenată de Flavius Stoican, spunând că jucătorii steliști au suferit mult și lăudând echipa din Iași."Sunt puţin marcat, pentru că am suferit aşa mult, deși am început foarte bine jocul. Am avut jucători care s-au precipitat. ...

