Astă da tupeu! Ce a făcut un taximetrist pe un Bulevardul Aviatorilor din Capitală! Imagini scandaloase

18:40

Cezar Ouatu a decis să părăsească România și susține că ar putea să nu se mai întoarcă vreodată. Celebrul artist le-a urat „La mulți ani!” tuturor românilor care își serbează astăzi onomastica în postarea tristă în care a anunțat că își ia rămas-bun de la țara natală. „Dragii mei, in primul rand “La multi ani” […] The post Cezar Ouatu, decizie radicală: „Părăsesc țara”! A făcut anunțul chiar de Florii appeared first on Cancan.ro.