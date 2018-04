Dieta momentului! Slăbește rapid cu dieta cu ouă fierte. Pașii pe care trebuie să îi urmezi ca să dai jos ZECE kilograme

12:30

Speranta medie de viata in Romania este acum 75 de ani asa ca varsta de 40 de ani devine o borna importanta in viata fiecaruia dintre noi. Exista criza de varsta de la 30 ani asa cum exista si cea la 40 sau 50. De ce se intampla asta? Varsta nu este doar un numar in buletin, ci insumeaza o intreaga experieta de viata, visuri si dorinte, nevoi implinite sau din contra, dezamagiri.