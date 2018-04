Iker Casillas, meciul 1.000. Seară memorabilă pentru fostul portar al selecţionatei Spaniei

14:10

Horoscop dragoste aprilie 2018. Aspectele astrale ale lunii aprilie par destul de complicate. Mercur este retrograd pana pe 15 aprilie, Saturn si Pluto intra in mers retrograd in 17, respectiv 22 aprilie. Dar putem sta linistiti la capitolul Luna. Va fi o singura luna plina, pe 30 aprilie, in Scorpion. Aceasta se traduce printr-o constientizare […] Post-ul Horoscop dragoste aprilie 2018. Trei planete retrograde. Află cum te influențează în amor apare prima dată în Libertatea.ro.