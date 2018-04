Interviu eveniment cu Ionel Dănciulescu » De ce a plecat de la Steaua, probleme cu inima și povești cu Pițurcă, Bonetti și Vigo: "Atunci mi-am dat seama că sunt dinamovist"

14:30

Aflati printre favoritii la castigarea trofeului UEFA Champions League, cei de la Bayern Munchen ar putea totusi sa nu invinga Sevilla in deplasare (cota 2,12 pentru varianta in care gazdele nu pierd), caci Sevilla nu a pierdut niciodata in cele 11 jocuri disputate acasa cu echipe germane, reusind 7 victorii si 4 remize. Este de asteptat ca ambele formatii sa inscrie (cota 1,60), asa cum s-a intamplat in 7 din ultimele 8 deplasari sustinute de Bayern in Liga Campionilor. ...