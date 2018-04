Fotbal: Antrenorul Alan Pardew a părăsit "lanterna roşie" West Bromwich Albion

14:30

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că a fost o onoare şi o mândrie să organizeze Campionatele Europene la Izvorani, unde delegaţia României a stabilit un nou record, cu 26 de medalii câştigate."Sunt bucuros că am reuşit să găzduim această competiţie acasă, chiar în Anul Centenarului. Europenele au fost transmise în peste 145 de ţări, deci România a fost văzută în toate colţurile lumii. A fost o mândrie şi onoare să organizăm Europenele, mai ales că am doborât şi recordul de medalii. 26 de medalii este un rezultat remarcabil, mai ales că 9 sunt la probe olimpice. Da, este adevărat că am profitat şi noi pentru că au lipsit anumite ţări cu tradiţie, dar oricare în locul nostru ar fi făcut la fel. Şi spun că am profitat şi pentru că am reuşit să le dăm ocazia unor sportivi tineri, care încă participă la juniori şi tineret, să concureze într-o competiţie de seniori de asemenea anvergură. În plus, unii dintre ei chiar au câştigat şi medalii", a spus Vlad."Când ai rezultate deosebite, nu ai cum să nu fii mulţumit. Am obţinut locul 1 în clasamentul pe naţiuni, dar am avut şi "sportiva competiţiei", titlu acordat Loredanei Toma. Sportivul anului a fost declarat georgianul Laşa Talahadze, medaliat cu aur la +105 kg. Ne bucură că am reuşit să organizăm această competiţie în doar 45 de zile. Nu a fost simplu deloc, dar am avut alături MTS, COSR şi câteva companii care au fost de acord să ne sponsorizeze", a afirmat preşedintele.El a adăugat însă că deocamdată nu se gândeşte la organizarea unor Campionate Mondiale. "E mai complicat să organizezi Mondialele. În primul rând că e mult mai costisitor, iar apoi se pun şi anumite condiţii organizatorilor pe care noi nu le-am putea îndeplini. Mă refer la o sală. Aşa că acum ne concentrăm doar pe partea sportivă, pentru că în noiembrie încep calificările la Jocurile Olimpice", a precizat preşedintele FRH.Dintre medaliaţii români, în afară de Loredana Toma, Nicu Vlad a ţinut să îi mai remarce şi pe Nicolae Onica, Elena Andrieş şi Paul Dumitraşcu. "Toţi sportivii care au câştigat medalii merită felicitaţi. În afară de Loredana Toma, care a ieşit şi sportiva competiţiei, l-aş mai remarca pe Nicolae Onica. El a făcut un rezultat foarte bun şi ne dă speranţe pentru viitor, aici mă refer la Jocurile Olimpice. Apoi este Elena Andrieş, care a obţinut 3 medalii de aur deşi are o accidentare la coapsă. Sper să o reabilităm până în noiembrie, când încep calificările pentru Tokyo. De asemenea, Paul Dumitraşcu ne-a surprins cu rezultatul la aruncat, unde a luat argintul. Are viitor, dar mai are şi de muncit. Săptămânile următoare vom face şi referatul pentru premieri la MTS. Totalul este probă olimpică, dar şi celelalte medalii se vor premia cu 50% din sumele de la proba olimpică", a explicat Nicu Vlad.România a încheiat Campionatele Europene de la Izvorani (26 martie - 1 aprilie) pe primul loc în clasamentul pe naţiuni cu 26 de medalii, 9 de aur, 8 de argint, 9 de bronz (6-4-5 la feminin, 3-4-4 la masculin). Au cucerit medalii Elena Andrieş - trei de aur (smuls, aruncat şi total) la categoria 48 kg, Ilie Ciotoiu - două de bronz (aruncat şi total) la 56 kg, Ionuţ Ilie - două de bronz (aruncat şi total) la 62 kg, Andreei Penciu - argint (smuls) şi bronz (total) la 58 kg, Maria Grigoriu - bronz (aruncat) la 58 kg, Paul Dumitraşcu - argint (aruncat) la 69 kg, Loredana Toma - trei de aur (smuls, aruncat, total) la 63 kg, Irina Lepşa - argint (smuls, aruncat, total) la 63 kg, Răzvan Martin - aur (smuls) şi două de argint (aruncat şi total) la 77 kg, Nicolae Onică - două de aur (aruncat, total) şi una de argint (smuls) la 94 kg, Andreea Aanei - trei de bronz (smuls, aruncat, total), la cat. +90 kg.România a mai găzduit Campionatele Europene de haltere seniori în 1972 la Constanţa şi în 2009 la Bucureşti.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)