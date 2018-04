Loteria Română organizează trageri duble pentru Loto 6 din 49, Joker și Loto 5 din 40 cu ocazia Paștelui

15:40

În cazul celor opt autoturisme incendiate în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Capitală, s-a conturat o primă ipoteză a modului în care a acționat piromanul. Surse judiciare spun că urmele lăsate de flăcări, dar și unele probe arată că incendiatorul ar fi plasat focul sub mașini, în partea din față, chiar sub motor.