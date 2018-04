(foto+18) A plecat departe de casă să se bronzeze, dar fotografii au prins-o FĂRĂ SUTIEN. Una dintre cele mai frumoase vedete, pozată TOPLESS!

16:40

In calendarul ortodox, pe 3 aprilie, are loc pomenirea precuviosului Nichita Marturisitorul, egumenul Manastirii Midichiei. Tot pe 3 aprilie pica Marțea Mare, a doua zi din Saptamana Mare sau Saptamâna Patimilor. Uite ce nu trebuie sa faci in Martea Mare!