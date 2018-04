Fotbal: Croatul Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), indisponibil patru săptămâni în urma unei accidentări

18:50

Senatorul PSD Adrian Ţuţuianu a declarat luni, într-o conferinţă de presă la Târgovişte, că va fi înfiinţat un grup de lucru care să modifice Legea insolvenţei, astfel încât firmele să nu mai poată prelungi ani de zile acest proces.''Am convenit cu ministrul Economiei să realizăm un grup de lucru care să facă două-trei chestiuni, care sunt importante doar pentru COS (Combinatul de Oţeluri Speciale Târgovişte - n.r.) - şi Realitatea, de exemplu, are aceeaşi situaţie, chiar dacă vine Rareş Bogdan şi prezintă lucrurile un pic altfel. Sunt firme care sunt de şase-şapte ani în procedură de insolvenţă şi pentru care nu s-a aprobat nici până astăzi un plan de reorganizare judiciară, deşi Legea insolvenţei prevede că ai o perioadă de observaţie de şase luni, propui un plan şi planul se implementează în maximum trei ani. Dacă în trei ani nu are rezultate, agentul economic respectiv intră în procedură de faliment şi se vând bunurile'', susţine Ţuţuianu.Vorbind despre COS Târgovişte, parlamentarul social-democrat a mai spus că, prin prelungirea perioadei de insolvenţă, fără un plan de redresare bine pus la punct, în locul combinatului ar putea rămâne doar gropi şi ruine de beton şi metal.''Noi riscăm la Târgovişte un lucru anormal, aici nu avem un plan de reorganizare de şase-şapte ani, el a tot fost contestat de unii şi de alţii, vedeţi foarte bine că se demolează diverse construcţii de acolo, unele probabil nu mai sunt utile, tehnologiile s-au mai schimbat, dar riscăm ca, în caz de faliment, municipiul Târgovişte să se trezească cu nişte gropi adânci cu tot felul de structuri de beton şi metal în oraş. Şi vom avea probabil nevoie de câteva zeci de milioane de euro ca să putem ecologiza zona'', a spus Ţuţuianu.Acesta a adăugat că statul ar putea prelua în contul datoriilor firmei care deţine COS Târgovişte un combinat, pe care să îl dezvolte economic.''Deci se va face un grup de lucru care să modifice Legea privind procedura insolvenţei, în aşa fel încât situaţii de acest tip să nu mai fie posibile. În al doilea rând, trebuie făcută o analiză, trebuie să o facă tot Ministerul Economiei, a situaţiei întregului grup - Mechel are şi Câmpia Turzii, şi Târgovişte şi Buzău -, să vadă care este totalul datoriilor pe care grupul le înregistrează faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetele locale şi în contul datoriilor, eventual, să se poată prelua de către stat un combinat. Eu mi-aş dori să fie Târgoviştea. Era interesant acest lucru şi pentru industria de apărare. În România nu avem un producător acum pe foarte multe nevoi pe care le are industria de apărare. Dacă vrem mâine tablă, de exemplu, pentru, ştiu eu, maşini blindate, nu mai producem în România, dacă vrem oţel pentru gloanţe, nu mai producem şi aşa mai departe'', a precizat Adrian Ţuţuianu.COS Târgovişte este din luna februarie 2013 în procedură de insolvenţă în vederea reorganizării. În ultimii ani au fost demolate mai multe secţii ale combinatului.''Prin Sentinţa nr. 98 din data de 04.02.2015, în dosarul de insolvenţă nr. 1906/120/2013 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, instanţa a confirmat Planul de reorganizare a activităţii COS Târgovişte S.A. În data de 10.11.2015 prin Hotărârea nr. 1493 în dosarul nr. 1906/120/2013/a43, Curtea de Apel Braşov a dispus schimbarea în tot a sentinţei nr. 98/04.02.2015 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa - secţia civilă, prin care fusese confirmat Planul de reorganizare a activităţii societăţii COS Târgovişte S.A., în sensul că trimite cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii insolvenţei'', se arată pe pagina de internet a COS Târgovişte. AGERPRES/(A-Cornelia Dumitru, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)