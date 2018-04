EXATLON 2 APRILIE. Oltin a abandonat cursa: „De câteva zile am dureri…”

12:00

Violatorii din Văleni au fost amenințați, prin intermediul unor scrisori anonime, că după ce vor părăsi păușcăria vor fi castrați și apoi li se va monta ”belciug metalic decorativ – cu sau fără anestezie”. Familiile celor șapte tineri din Văleni, care au violat o fată în urmã cu patru ani, trăiesc o adevărată dramă. Săptămâna […] The post Cei șapte violatori din Văleni trăiesc în teroare! Amenințați cu castrarea și montarea unui… appeared first on Cancan.ro.