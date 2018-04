Alina Eremia & iubi s-au întors supărați din vacanța de la Dubai! Motivul…

12:50

Acum câteva zile, sfidând bunul simț comun și răbdarea poporenilor din snobul cartier Pipera, Gigi Becali, pe post de cioban, cu o mătură în mână a blocat traficul câteva zeci de minute pe aglomerata șosea Pipera. Cam asta ar fi știrea, scrie Mircea N. Stoian. Aflat aseară la un pub din Centrul vechi, la o […] The post A ieșit cu oile pe șosea! Aroganța lui Gigi Becali și comentariul lui Mircea N. Stoian! appeared first on Cancan.ro.