EXCLUSIV Mutu, antrenor la Astra Giurgiu! Când semnează + Cine va fi tehnician în acte

Eugen Neagoe, antrenorul lui Sepsi, a trasat concluziile după remiza reușită de Sepsi pe terenul lui ACS Poli Timișoara, scor 2-2. "Era bine să câștigăm, dar la cum am jucat în prima repriză nu meritam acest lucru. La pauză am schimbat, am încercat să facem mai mult presing. Am reușit să marcăm două goluri, am avut și o bară, dar am primit gol în minutul 90. Și etapa trecută am primit gol în prelungiri. Sunt greșelile noastre. ...