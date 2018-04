04:00

Alec Baldwin (Alexander Rae Baldwin III) s-a născut la 3 aprilie 1958, la Massapequa, New York, în familia profesorului Alexander Rae Baldwin jr.După absolvirea Alfred G. Berner High School din Massapequa, a studiat ştiinţele politice la Universitatea George Washington (1976-1979). După aceea, a fost transferat la şcoala de Arte din Tisch din cadrul Universităţii din New York, unde a studiat, printre altele, cu Geoffrey Horne şi Mira Rostova la Institutul de Teatru Lee Strasberg. Mai târziu, a fost acceptat ca membru al Studio-ului Actorilor. În 1994, a revenit la Universitatea din New York (NYU) şi a absolvit Şcoala de Arte din Tisch. Şaisprezece ani mai târziu a obţinut un doctorat onorific din partea NYU, potrivit site-ului său oficial, www.alecbaldwin.com.În perioada care a urmat, Alec Baldwin a decis să se ducă la Los Angeles, pentru a lucra în televiziune. "Knots Landing" a fost primul său proiect de televiziune transmis de canalul CBS, care a avut o audienţă uriaşă. "Am făcut mai multe filme, unele mai proaste, altele mai bune. M-am căsătorit cu o frumoasă stea de cinema, am devenit tată şi m-am grăbit să mă duc în New York, ori de câte ori era posibil, să interpretez pe scenă", declara actorul pe site-ul său oficial. Fie că erau producţii cinematografice, fie piese de teatru între acestea amintim: "Prelude to a Kiss", "Macbeth", "Gross Points", "Entertaining Mr. Sloane", "Equus".Dintre numeroasele sale filme sunt de menţionat: "Forever, Lulu" (1987), "Great Balls of Fire!" (1989), "Miami Blues" (1990), "The Shadow" (1993), "A Streetcar Named Desire" (1995), "Heaven's Prisoners" (1996), "Ghosts of Mississippi" (1996), "State and Main" (2000), "Cats and Dogs" (2001), "Pearl Harbour" (2001), "Dreams and Giants" (2003), "The Aviator" (2004), "Elizabethtown" (2005), "The Good Shepherd" (2006), "Brooklyn Rules" (2007), "Saturday Night Live" (TV Series) 2007-2018, "Lymelife" (2008), "It's Complicated" (2009), "To Rome with Love" (2012), "Blue Jasmine" (2013), "Still Alice" (2014), "Aloha" (2015), "Paris Can Wait" (2016), "Blind" (2017).A primit mai multe nominalizări (97) şi a fost distins cu numeroase premii (45), de-a lungul carierei. În 2004, a fost nominalizat la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru pelicula "The Cooler" (2003). În 2007, 2009 şi 2010 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor de televiziune în serialul "30 Rock" (TV Series) (2006-2013), potrivit imdb.com. Anul 2007 i-a adus Ursul de Argint la Festivalul de film de la Berlin pentru contribuţie artistică remarcabilă pentru pelicula "The Good Shepherd" (2006).În anul 2010 a fost nominalizat la premiile BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru pelicula "It's Complicated" (2009). În 2017 a câştigat premiul Emmy pentru cel mai bun rol secundar masculin într-un serial de comedie pentru modul în care l-a satirizat pe preşedintele Donald Trump în "Saturday Night Live (SNL)", un rol care a propulsat audienţa emisiunii la cote record."În cariera mea de actor am încercat să echilibrez cât mai bine cu putinţă reclama şi creativitatea. Foarte puţini dintre actori între care se numără Tom Hanks, Jerry Seinfeld sau Julia Roberts, sunt capabili să construiască o sumă de echitate creativă care să dureze de-a lungul vieţii. Cu toate acestea, am petrecut foarte mulţi ani bucurându-mă de compania câtorva dintre cei mai talentaţi artişti, regizori, designeri, scriitori, cinematografi şi tehnicieni ai industriei, iar acest lucru a reprezentat o onoare să-i cunosc şi să lucrez cu ei. Anthony Hopkins, Meryl Streep, Joe Maher, Christopher Plummer, Robert Richardson, Al Pacino, Robert DeNiro, Michael Ballhaus, Kevin Spacey, Juan Ruiz Anchia, Bill Macy, Cynthia Nixon, Jessica Lange, Amy Madigan, John Toll, Jennifer Jason Leigh, Mary Louise Parker, Martin Scorsese, sunt doar câţiva dintre ei", mai afirmă Alec Baldwin pe site-ul său oficial, www.alecbaldwin.com.Foto: (c) RICHARD SHOTWELL / APAlec Baldwin a fost căsătorit cu actriţa Kim Basinger în perioada 1993-2002 şi împreună au un copil. Cu actuala soţie, Hilaria Baldwin, cu care s-a căsătorit în 2012, are trei copii. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Cristian Anghelache, editor online: Daniela Juncu)