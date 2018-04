Care sunt cele două echipe care s-au calificat în finala de la „Asia Express”

15:20

Bat clopote de nuntă pentru Jeremy Meeks, desemnat pe vremea când era în închisoare drept „cel mai sexy deținut"! După ce a fost eliberat, cunoscutul model s-a combinat cu moștenitoarea imperiului Topsho. Chloe Green este însărcinată pentru prima dată și a început pregătirile pentru nunta cu iubitul ei, Jeremy Meeks. În vârstă de 27 de […]