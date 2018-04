Elena Merișoreanu a mers la Spitalul Elias. Ce i-a spus Ionela Prodan când a văzut-o

13:00

Directorul firmei Teamnet International, Bogdan Padiu, şi administratorul companiei Asesoft International, Cristian Anastasescu, cercetați alături de fostul deputat Sebastian Ghiță și puşi sub control judiciar în urmă cu mai bine de un an au fost scoși definitiv de sub măsura preventivă prin decizie a Tribunalului Prahova. După mai bine de un an și o lună, […]