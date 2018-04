Lidia Fecioru îţi pune ce trebuie să faci de ÎNVIERE dacă vrei să atragi norocul şi fericirea în casă: "Când bat clopotele..."

Pastele este o sarbatoare magica care le aduce crendiciosilor bucurie in suflet si multa speranta. Lidia Fecioru ne-a dezvaluit ce trebuie sa facem in in zilele de Paste, dar si in saptamana luminata pentru ca Dumnzezeu sa ne trimita norocul, sanatatea si fericirea in casa. Citește mai departe...

