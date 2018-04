Primele imagini video cu jurnalişti ecuadorieni răpiţi de gherile columbiene, difuzate de o televiziune din Columbia

12:40

Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat marţi că îşi doreşte să candideze la alegerile europarlamentare din 2019.Întrebat la RFI dacă va candida personal la alegerile europarlamentare de anul viitor, Cioloş a răspuns: "Lucrurile astea o să le discutăm în partid, după ce partidul va fi înfiinţat, dar personal, da, îmi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat în ultima vreme că nu mi-am asumat până acum niciodată o candidatură şi, în condiţiile acestea, am spus că, dacă intru în politică, voi candida la primele alegeri, oricare ar fi ele. Deci în măsura în care primele alegeri vor fi alegeri europarlamentare şi, cu atât mai mult cu cât am o experienţă pe domeniul acesta, dacă în partid vom considera că asta e o soluţie bună şi că pot să aduc un plus, voi candida. Dar şi această candidatură o s-o integrăm într-o abordare mai largă, pentru că obiectivul nostru este ca (...), după alegerile parlamentare din 2020, să putem fi parte a guvernării, să putem forma un Guvern''.Totodată, chestionat la ce familie politică va adera, dacă partidul său va intra în Parlamentul European, Cioloş a precizat: "Nu ne-am pus această problemă, pentru că nu considerăm că asta este prioritatea acum (...) Direcţia o vor stabili cei care vor veni în partid".Fostul premier Dacian Cioloş a anunţat vineri că au fost depuse actele pentru înfiinţarea partidului 'Mişcarea România Împreună'."În decembrie anul trecut am anunţat (...) că din Platformă (n.r. - România 100) urmează să se desprindă un partid politic în aşa fel încât să avem şi vehicul politic să mergem mai departe decât suntem în momentul de faţă cu Platforma. Astăzi de dimineaţă a fost depusă la tribunal cererea de înregistrare a unui nou partid politic ieşit din Platformă. Este vorba de partidul 'Mişcarea România Împreună'. Am decis deci să facem şi acest pas. E primul pas, acela de cerere a înregistrării unui partid. Partidul va exista formal în momentul în care acest proces de înregistrare va fi finalizat la tribunal", a declarat Cioloş, vineri, la un eveniment intern al Platformei România 100 transmis live pe Facebook. AGERPRES/(AS - autor: Mădălina Cerban, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)