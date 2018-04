Yemen: Guterres cere 3 miliarde de dolari ca asistenţă umanitară pentru combaterea 'celei mai grave crize umanitare'

15:20

Numărul de omoruri comise la Londra l-a depăşit pentru prima dată pe cel înregistrat la New York, în februarie şi martie, după înmulţirea atacurilor cu cuţitul din capitala britanică, relevă BBC şi AFP.Astfel, la Londra au fost ucise în februarie 15 persoane, iar la New York 14, în timp ce în martie bilanţul a fost de 22, respectiv 21. Cele două oraşe sunt similare ca dimensiuni.Poliţia londoneză a precizat pentru AFP că, din totalul de 46 de omoruri comise în capitala britanică de la începutul anului, 31 au survenit ca urmare a unor agresiuni cu arme albe, fenomen pe care municipalitatea încearcă să-l combată.În 2017, la Londra au fost ucise 134 de persoane, incluzând şi victimele atentatelor, 80 dintre acestea prin înjunghiere. Per total, în ultimii trei ani numărul crimelor din capitala Marii Britanii a crescut cu 40%. Comparativ, la New York acest număr a scăzut cu 87% din anii 90.Doi adolescenţi găsiţi împuşcaţi luni noaptea la Londra au deschis statistica acestor crime pe luna aprilie. O tânără de 17 ani a fost împuşcată mortal în cartierul Tottenham (nord), iar într-un alt incident, care potrivit poliţiei nu a avut legătură cu acesta, un băiat de 16 ani a fost grav rănit în cartierul Walthamstow (est). Împreună cu acesta din urmă a fost găsit un alt băiat de 15 ani, cu răni de cuţit, au anunţat marţi media britanice.Statisticile arată de asemenea că între aprilie 2016 şi martie 2017 poliţia londoneză a înregistrat aproape 21.100 de agresiuni cu cuţitul, soldate cu peste 4400 de răniţi, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.În cele mai multe cazuri, agresiunile nu au legătură cu criminalitatea organizată, fiind comise de indivizi izolaţi, care se înarmează pentru a se simţi în siguranţă sau pentru a se impune.Fenomenul îi afectează îndeosebi pe minori, dintre care tot mai mulţi poartă asupra lor un cuţit. Şefa poliţiei londoneze, Cressida Dick, a subliniat sâmbătă în cotidianul The Times că bandele folosesc platformele online pentru a promova violenţa şi că disputele dintre tineri escaladează foarte rapid în social media. De altfel, pentru conştientizarea fenomenului, guvernul a lansat o campanie în valoare de 1,35 milioane de lire, destinată celor cu vârste între 10 şi 21 de ani şi constând în difuzarea în social media şi pe canalele digitale de clipuri cu poveştile unor adolescenţi care au fost înjunghiaţi.Municipalitatea din Londra a indicat că este "profund preocupată" de înmulţirea atacurilor cu cuţitul, insistând însă, alături de poliţia metropolitană, că Londra "rămâne unul dintre cele mai sigure oraşe" din lume.AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Toth, editor: Sorin Popescu, editor online: Anda Badea)