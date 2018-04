Auto: Formula 1 ar putea introduce o cursă de calificare înaintea Marilor Premii

15:30

Imagini uriaşe vor fi proiectate, în premieră, pe Muzeul Antipa, Palatul Ştirbei şi Arcul de Triumf, în cadrul festivalului Spotlight, ce se va desfăşura între 12 şi 15 aprilie, în Capitală, informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES.În această perioadă, Calea Victoriei va deveni o expoziţie itinerantă în aer liber. Harta instalaţiilor de lumină va fi extinsă anul acesta cu noi spaţii din Bucureşti. Astfel, pe lângă traseul deja consacrat - Calea Victoriei între Biblioteca Centrală Universitară şi Splaiul Independenţei -, clădiri emblematice din Bucureşti, precum Arcul de Triumf, Ateneul Român sau Palatul Ştirbei, vor face parte în premieră din programul celei de-a patra ediţii Spotlight, organizată de Primăria Capitalei prin ARCUB, arată sursa citată.Un alt element de noutate este concursul internaţional de video mapping pe faţada Palatului CEC. Cu o temă inspirată de celebrarea Centenarului, ediţia Spotlight din acest an este intitulată "United We Shine" şi aduce la Bucureşti 27 de instalaţii, proiecţii şi sesiuni de video mapping din Franţa, Australia, Israel, Germania, China, Rusia, Italia, Spania şi România.La fel ca în anii anteriori, spaţiul central de desfăşurare a festivalului Spotlight este Calea Victoriei, care va găzdui cele mai multe evenimente ale ediţiei, printre care: instalaţii interactive la Muzeul Naţional de Istorie, sesiuni de video mapping pe faţada Hotelului Novotel, a Palatului Loteriei sau pe faţada Clădirii Rosenthaler. În toate zilele de festival, Calea Victoriei devine pietonală între Biblioteca Centrală Universitară şi Splaiul Independenţei, între orele 20,30 şi 23,00.Pentru prima dată la Spotlight, lucrări de artă impresionante vor fi proiectate pe faţadele următoarelor clădiri: Muzeul Antipa, Palatul Ştirbei, Arcul de Triumf, Teatrul Odeon, clădirea Ministerului Afacerilor Interne şi Ateneul Român. Primăria Municipiului Bucureşti şi Teatrul Naţional Bucureşti devin locaţiile unor sesiuni de video mapping spectaculoase. În premieră, Piaţa Universităţii găzduieşte între 12 şi 15 aprilie o instalaţie de lumină şi sunet din Israel, iar Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - o instalaţie interactivă din România.În exclusivitate pentru ediţia cu numărul patru a Spotlight, şase artişti internaţionali transformă Palatul CEC prin proiecţii de video mapping selectate în urma open call-ului Spotlight. Cele şase lucrări finaliste vor fi proiectate pe toată durata festivalului pe faţada Palatului CEC, urmând ca marele câştigător Spotlight 2018 să fie ales de public, prin vot online, din proiectele finaliste.Pentru deschiderea ediţiei Spotlight din acest an, una dintre cele mai căutate trupe high-tech de dans şi lumini ale momentului - Light Balance din Ucraina - aduce la Bucureşti un spectacol care a făcut senzaţie în Marea Britanie, Germania, Coreea de Sud, Arabia Saudită şi China. Spectacolul de deschidere a celei de-a patra ediţii a festivalului internaţional de lumină din Bucureşti are loc în Piaţa George Enescu, pe 12 aprilie, începând cu ora 20,30. Show-ul Light Balance de dans şi lumini este precedat de reprezentaţia de muzică live, coregrafie şi light design dată de artiştii britanici de la Spark.Programul Spotlight începe, în fiecare zi de festival, de la ora 20,30 şi se încheie la ora 23,00. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Spotlight Festival/Facebook