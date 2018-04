Tanara asta a crezut timp de 2 ani ca are indigestii repetate! Cand a ajuns la medic a avut un SOC! Ce diagnostic i-au pus

09:10

Anca Surdu, faimoasa care a fost nevoită să părăsească Exatlon din cauza unor probleme de sănătate a fost înlocuită de Geanina. Sportiva a mărturisit că se aștepta să vină în locul ei un sportiv de performanță, crede că Geanina nu prea are treabă cu sportul. „Ma asteptam la altceva. Cred ca poate progresa. Ma asteptam […]