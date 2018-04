CNAB începe din 12 aprilie lucrări de reparaţii la pistele aeroportului ''Henri Coandă''; Şova solicită un grafic clar al lucrărilor

18:20

Boxerul Robert Jitaru, care a câştigat titlul la categoria 56 kg, la Campionatele Europene de box-Under 22 de la Târgu Jiu de săptămâna trecută, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că nu îi lipseşte nimic pentru a câştiga o medalie şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020."Nu îmi lipseşte nimic pentru a câştiga o medalie şi la Jocurile Olimpice. Important este să am cât mai multe turnee, cât mai multe meciuri în picioare. Avem nevoie de experienţă, de lupte cu adversari cu stiluri cât mai diferite, indiferent de valoarea lor. În rest, am un staff foarte bun şi antrenorii potriviţi", a spus el.Jitaru a menţionat că era foarte important să câştige medalia de aur la Târgu Jiu pentru a-şi apăra titlul european de anul trecut. "A fost singura competiţie majoră pentru noi anul acesta, pentru că nu avem nici Europene şi nici Mondiale. A fost o competiţie dificilă, stresantă... am simţit multă presiune pe noi pentru că eram acasă, dar şi pentru că eu trebuia să îmi apăr titlul european câştigat anul trecut. Cel mai greu meci a fost cel pentru medalie cu rusul (n.r. - Ruslan Belousov, în semifinale). Nu îl cunoşteam şi nici nu am avut timp să îl studiez prea mult. Dar mă bucur că totul a fost bine până la urmă", a adăugat boxerul.La rândul său, pugilistul Albert Biro (19 ani), medaliat cu bronz la categoria 81 de kilograme, a declarat că se gândeşte la participarea la Jocurile Olimpice de când a început să practice boxul. "Competiţia a fost destul de grea, dar ne-am bucurat că s-a ţinut la noi acasă. Am făcut o pregătire bună, iar pentru prima mea competiţie consider că am obţinut un rezultat destul de bun. Acum mă gândesc la Jocurile Olimpice, de fapt, ăsta este scopul meu de când am început să practic boxul", a precizat Biro.Medaliată cu argint la CE Under-22, Cristina Cosma a afirmat că boxul feminin va produce multe surprize plăcute în viitorul apropiat. "A fost o competiţie puternică, o competiţie tare, la care am câştigat prima mea medalie. Am spart gheaţa în boxul feminin prin această medalie. Nimeni nu vorbeşte de fete, dar în curând o să urmeze multe medalii la feminin. Vor fi multe surprize. Eu am încredere în mine, în colegele mele şi în antrenorii noştri. Medalia asta a arătat multora că fetele vor ajunge sus şi că nu muncim degeaba", a spus ea.Sportiva română este convinsă că o poate învinge pe Irma Testa, campioana mondială en titre, cea în faţa căreia a pierdut finala de la Târgu Jiu. "Irma Testa poate fi bătută, cu siguranţă. Mă aşteptam şi la Tâgu Jiu să fac o figură frumoasă în faţa ei, dar nu m-am simţit bine. În plus au fost presiunea, stresul şi emoţiile. Am mers bine, dar mi-a lipsit ceva. Acum trebuie să muncesc mai mult şi cu siguranţă o să o înving şi pe Irma. Peste o lună merg la Campionatele Europene din Polonia, acolo unde obiectivul meu este o medalie cât mai strălucitoare. Eu mi-am îndeplinit obiectivul şi la Under 22, aşa că la următoarea competiţie nu va mai fi stres şi presiune. Îmi voi face sigur treaba aşa cum voi putea mai bine", a explicat Cristina Cosma.Campionatele Europene de box Under-22 s-au desfăşurat în perioada 25 martie - 1 aprilie la Târgu Jiu. România a obţinut patru medalii, una de aur - Robert Jitaru (categoria 56 kg), două de argint -Cristina Cosma (57 kg) şi Alina Gabriela Ene (+81 kg) şi una de bronz - Alberto Biro (81 kg).AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea)