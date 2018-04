Dănciulescu și Bratu nu se înțeleg » Directorul general se bagă peste antrenor: "Nici vorbă să reziliem"

18:40

Ilie Ştefan Drăgan, preşedintele școlii de fotbal ACP 3 Kids Sport, este ultimul înscris în cursa pentru preşedinţia FRF, la alegerile din 18 aprilie. Are 33 de ani, e absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, are licenţă A de antrenor, din august 2017. A lucrat un an şi jumătate și în cadrul Şcolii Naţionale de Antrenori de la FRF, ca referend. A jucat fotbal doar la nivel de amatori, pînă la 28 de ani. ...