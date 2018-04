Un muncitor bucureștean s-a născut pentru a doua oară. A căzut de la etajul 17 și a scăpat cu răni minore!

11:20

Scene revoltătoare la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Ploieşti! Unitatea sanitară se află într-un scandal provocat de atitudinea medicilor de la Unitatea de Primiri Urgenţă. O bătrână adusă cu ambulanţa la spital a fost dată afară de medicul de gardă pe motiv că este „o boschetăriţă". Întâmplarea a fost relatată într-o postare pe Facebook, care […]