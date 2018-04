FOTO + VIDEO Gianluigi Buffon, declarații superbe după golul magnific primit de la Cristiano Ronaldo: "Toate astea îl fac să fie lângă Maradona, Pele sau Messi"

21:00

Costel Enache recunoaște problemele pe care echipa sa le are în ofensivă, iar azi, după meciul cu Dinamo, pierdut în superioritate numerică, 0-1, a recunoscut că s-ar putea despărți de FC Botoșani. "E clar că nu funcționează finalizarea. Am controlat jocul, am avut ocazii, dar nu reușim să înscriem. Știam că Dinamo e genul de echipă bună pe contraatac. Ocaziile ratate s-au răzbunat. E greu de digerat o asemenea înfrângere. ...