SUA: O femeie se sinucide după ce a rănit mai multe persoane la sediul YouTube

Consiliul Central de Arheologie din Grecia (KAS) va permite, în cele din urmă, accesul unei echipe a postului de televiziune BBC în situl arheologic de la Sounion, lângă Atena, după un refuz iniţial de săptămâna trecută, care a fost criticat atât de guvern, cât şi de specialişti, informează AFP.''Decizia KAS reprezintă o evoluţie pozitivă'', care demonstrează că ''ideile despre dezvoltare şi respectul faţă de patrimoniul cultural nu sunt incompatibile'', a declarat Lefteris Kretsos, secretar general în Ministerul Informării şi Comunicaţiilor, citat într-un comunicat de presă.Iniţial, KAS, autoritatea competentă în acest domeniu, care are misiunea de a întreţine siturile antice, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii din Grecia, a respins marţea trecută solicitarea prin care BBC cerea permisiunea de a filma o zi întreagă, în data de 12 aprilie, în Templul lui Poseidon din Sounion (construit în secolul al V-lea î.e.n.), pentru miniseria ''The Little Drummer Girl'', ecranizare a romanului de spionaj omonim scris de John le Carré, a cărei acţiune se petrece parţial în Grecia.Atunci, Lefteris Kretsos a condamnat refuzul KAS, despre care a spus că are ''o problemă de mentalitate'', un simptom al ''patologiilor'' ţării, şi a promis va expune acel refuz în faţa ''ridicolului internaţional''.După o nouă cerere din partea BBC pentru a filma din zori până la prânz, nu până seara aşa cum ceruse iniţial, KAS a aprobat accesul echipei britanice, cu 12 voturi pentru şi două împotrivă, potrivit ministerului grec al Culturii.KAS, alcătuit în cea mai mare parte din directori de muzee şi experţi numiţi de guvern, a blocat în mai multe rânduri autorizarea filmărilor pentru producţii cinematografice şi de televiziune în situri antice, invocând riscurile la care sunt supuse ruinele, dar şi respectul faţă de simbolismul acestor locuri.Anul trecut, KAS a refuzat solicitarea casei de modă Gucci de a permite defilarea manechinelor sale timp de un sfert de oră în situl Acropole, în ciuda unei oferte financiare de două milioane de euro.În cadrul unei tentative de relansare a sectorului audio-vizual, lovit din plin de criza economică începută în 2010, guvernul elen a adoptat recent un nou cadru de reglementare pentru a consolida acest sector cu ajutorul industriei turismului, motorul economiei greceşti.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Florin Bădescu, editor online: Anda Badea)