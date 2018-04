Anca, fiica Ionelei Prodan, a rupt tăcerea despre starea mamei sale! Cum se simte artista: “Nu a fost niciodată conectată la aparate “

18:40

Oana Zăvoranu reaprinde flacăra războiului cu fostul soț! Și asta pentru că vedeta l-a dat în judecată pe cunoscutul latino-lover, pe motiv că i-a stricat imaginea în urma procesului pe care acesta l-a intentat înainte să divorțeze. Vă reamintim că în 2011, Pepe a acuzat-o în fața instanței pe artistă că i-ar fi luat din […] The post Lovitură grea pentru Pepe! Oana Zăvoranu l-a dat în judecată: „l-au considerat pe numitul Pascu Ionuț Nicolae nesincer în declarații”. Cu ce a înfuriat-o artistul și care e suma pe care i-o cere appeared first on Cancan.ro.