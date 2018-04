Aproximativ 450 de deținuți au fost evacuați din Penitenciarul Iași

08:30

Mircea Eremia și-a dat sora de gol și a vorbit despre căsătoria acesteia, cu iubitul ei. Se pare că artista nu are încă planuri, deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de cel care a cucerit-o definitiv. "Nu, nu se mărită. Alina are o viaţă transparentă şi consider că lucrurile pe care nu le […]