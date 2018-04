La 50 de ani de la 'Odiseea spaţială', Muzeul Aerului şi Spaţiului din Washington îi aduce un omagiu lui Stanley Kubrick

09:10

Cozonacii şi pasca tradiţională românească sunt printre cele mai căutate produse în perioada Sărbătorilor Pascale, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă, chiar dacă în acest an preţul a suferit modificări faţă de 2017, din cauza majorării costurilor cu utilităţile şi a creşterii salariului minim pe economie."La ora actuală, exportăm cozonaci în foarte multe ţări. Evident că ne-am orientat în primul rând în ţările unde lucrează foarte mulţi români, respectiv în Italia şi Spania, dar am ajuns şi în Canada sau SUA. Avem, de asemenea, un export foarte bun în Germania, nu numai pentru populaţia română, ci şi pentru cea autohtonă. Am văzut că sunt foarte bine primiţi cozonacii româneşti pe piaţă şi de aceea vrem să dezvoltăm acest sector al exportului la toate produsele procesate. Suntem mari producători de grâu, suntem în fruntea ţărilor europene, dar, decât să exportăm materie primă, cred că este mult mai bine să exportăm produse procesate, adică făină, paste făinoase, biscuiţi, cozonaci şi ale produse de patiserie", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, Aurel Popescu.Acesta a precizat că, deocamdată, nu are cifre definitive legate de exportul de cozonaci, însă a spus că volumul exporturilor a crescut încă din luna februarie, pentru că Paştele a venit în acest an "foarte repede după sărbătorile de iarnă". În schimb, pe piaţa internă, cifrele legate de vânzări sunt similare cu cele din 2017, adică în jur de 7,5 milioane de cozonaci."Urmărim să dăm la export produsul care este tradiţional la noi: cozonacul cu nucă, cacao şi stafide, cozonacul cu rahat şi, mai nou, cozonacul cu pricomigdale, cu ciocolată, pască cu brânză şi ciocolată. Pasca merge, de asemenea, foarte bine la export, pentru că am preluat şi noi o tehnologie prin care obţinem un termen de valabilitate mai mare, fără a băga tot felul de amelioratori sau aditivi care să conserve produsul şi, astfel, putem ajunge cât mai departe cu produsele noastre. Cifrele definitive legate de export le vom avea după Paşte, pentru că noi, începând cu luna februarie, am crescut volumul exporturilor, iar acum intervine şi factorul religios. La intern, vânzările vor fi cam la nivelul anului trecut de Paşte, respectiv de circa 7,5 milioane de cozonaci, pentru că, repet, e mai devreme Paştele. Şi la pască sunt creşteri de la an la an şi noi răspundem cerinţelor consumatorilor care apreciază pasca tradiţională cu brânză de vaci şi stafide, dar şi pe cea cu ciocolată. O să vedem după Paşte informaţiile din teritoriu", a explicat Popescu.Anul trecut, patiserii s-au lăudat cu un record de vânzări la pască, în condiţiile în care a fost atinsă cifra de 5 milioane de bucăţi vândute numai în perioada Sărbătorilor Pascale.În ceea ce priveşte preţul produselor de brutărie şi de panificaţie, şeful ROMPAN a susţinut că va exista o scumpire pe întregul segment, dar nu a avansat cifre în acest sens, apreciind că, în mod sigur, vor exista influenţe determinate de majorarea costurilor cu utilităţile şi de creşterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018."Preţurile sunt stabilite de fiecare operator economic, nu dictează cineva preţurile, dar trebuie să avem în vedere că, începând din ianuarie, am avut creşteri foarte mari la tarifele cu energia electrică, de circa 30-35%. La gazele naturale iarăşi am avut o creştere cu 10-15%, salariul minim a crescut, de altfel este îmbucurător acest lucru, dar, sigur, şi el se contabilizează şi atunci constaţi că vinzi în pierdere şi trebuie să scumpeşti produsul. Ca o consecinţă a acestor majorări de costuri unii agenţi economici din domeniu şi-au modificat preţurile. Sigur, notificările cu marile lanţuri de magazine durează şi ele se pun în aplicare după câteva luni, ceea ce mă face să cred că şi după Paşte vom observa creşteri de preţ la aceste produse. Creşterile nu sunt formidabile, dar bineînţeles în punga fiecărui consumator ele contează. Şi 50 de bani pe produs este o influenţă în buzunar. Nu cred că o să se ajungă la o creştere de două cifre. În niciun caz nu pot să dau un procent sau nişte cifre pe care nu le stăpânesc, pentru că nici nu le pot aprecia corect şi nici nu avem voie. Consiliul Concurenţei nu ne permite aceste lucru şi este foarte bine", a explicat şeful ROMPAN.Potrivit sursei citate, aceste majorări de preţuri se vor vedea în toate produsele de morărit şi panificaţie, deoarece traderii de cereale s-au dezvoltat foarte mult în România şi "ei dictează în piaţă"."Cerealele sunt cumpărate la recoltare, cu excepţia unor fermieri care au silozuri proprii şi mai pot să ţină cerealele în silozurile lor, dar după 1 ianuarie întotdeauna se întâmplă fenomenul de creştere a preţului la grâu şi porumb. Fiind, însă, materie primă de bază, cu o pondere foarte mare în totalul preţului de cost, se vede foarte bine în preţul produselor finite. La Adunarea Generală a asociaţiei patronale din luna februarie am stabilit nişte elemente pe care trebuie să le urmărim în acest an ca să dezvoltăm exportul, pentru că la ora actuală nu numai că exportăm grâul şi importăm produse procesate, dar trebuie să vedem faptul că materia primă, grâul de la recoltare, intră în zona traderilor de cereale. Ei sunt cei care de fapt dictează în piaţă", a spus Popescu.Nu în ultimul rând, preşedintele ROMPAN a anunţat că studiul demarat încă de anul trecut privind consumul de pâine şi de produse de panificaţie pe piaţa românească, cel mai amplu din ultimii 10 ani, este finalizat în proporţie de 80%, iar rezultatele sunt îmbucurătoare."Suntem foarte bucuroşi că din studiul de piaţă la care lucrăm şi care este gata în proporţie de 80% - mai avem de urmărit câteva chestiuni legate de factorul cantitativ - a reieşit că, la capitolul cozonaci, peste 80% din cei intervievaţi au spus ca preferă cozonacul românesc, fie că e făcut în mediul industrial, în laboratorul de cofetărie sau acasă, dar e cozonacul pe gustul şi cu aroma specifică românească", a adăugat Aurel Popescu.ROMPAN este prima asociaţie constituită în România în 1990 şi cuprinde peste 300 de societăţi din toate domeniile din industrie. Cota de piaţă este de 65% pe morărit, 40% la panificaţie, 70% la paste făinoase şi 55% la biscuiţi.În industria de morărit şi panificaţie lucrează 70.000 de salariaţi, sectorul înregistrând anual o cifră de afaceri de circa 2,5 miliarde de euro. AGERPRES/(AS - autor: Mariana Nica, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu)