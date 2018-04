Irina Begu a învins-o pe jucătoarea cu cel mai puternic serviciu din lume! Ce urmează la turneul de la Charleston

09:40

Cristiano Ronaldo (33 de ani) a oferit o nouă seară magnifică de Liga Campionilor. Lusitanul a reuşit o dublă în meciul cu Juventus, la fel ca în finala de anul trecut, de la Cardiff, dar unul dintre goluri a fost cu totul special. La final, Cristiano Ronaldo a vorbit despre execuţia sa şi despre rezultatul obţinut. "A fost un gol frumos, fantastic. Nu mă aşteptăm să marchez aşa, dar am făcut o partida fantastică şi am marcat trei goluri în poartă unei echipe mari. Am jucat bine şi sunt mulţumit...