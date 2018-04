Ce i-a spus Anamaria Prodan mamei sale, aflată pe patul de spital. Cuvintele sunt cutremurătoare. “Să nu uiți niciodată”

10:40

I wonder este primul magazin din România cu scop caritabil. Cadourile unicat, obiectele cu autograful personalităților sau experiențele inedite se transformă la final în donații. "Se spune că în viață nu este puternic omul care nu cade niciodată , ci acela care cade si are puterea să se ridice și să meargă mai departe. În […]