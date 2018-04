Luptător MMA, ucis în fața familiei sale, în propria casă!

23:00

Oana Roman a reacționat dur, la aflarea veștilor că tatăl ei, dar și de alți oameni politici ar putea fi puși în urmărire penală, sub acuzații de crime împotriva umanității. Invitată la o emisiune TV, fata fostului premier al României a făcut noi dezvăluiri despre acea acea perioadă care a intrat în istoria țării noastre. […] The post Oana Roman a răbufnit, după ce a fost anunțată urmărirea penală a tatălui ei: „Mi se pare o mizerie și o nedreptate” appeared first on Cancan.ro.