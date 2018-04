Primăria Generală va construi 16 BLOCURI cu locuinţe sociale şi o nouă sală polivalentă

05:50

Fostul tenismen crede că prioritatea autorităţilor nu ar trebui să fie trimiterea la închisoare a celor care fură de la stat, ci recuperarea prejudiciului. Ion Ţiriac a mai afirmat că ştie din surse sigure că România trebuie să aştepte de trei ori mai mult decât alte state, atunci când solicită finanţare de la Bruxelles. Omul de afaceri are o propunere şi pentru educaţia din România - statul să plătească masterate în străinătate pentru studenţi, care să fie apoi obligaţi să revină în ţară măcar câţiva ani. Reporter: Sunteţi un om cu bogată experienţă. Aţi dezvoltat foarte multe proiecte. Dacă România ar deveni proiectul dvs, de unde v-aţi apucă de treabă? Ion Ţiriac: E o întrebare complexă. Trebuie să te întorci în 1 ianuarie 1990. Atunci s-au deschis toate uşile la toate celulele, am ieşit toţi pe stradă liberi. Asta se întâmpla la 6 dimineaţa pe 1 ianuarie 1990. La 6 seară în aceeaşi zi, 99% din oamenii care au fost liberi s-au întors la uşa aia să ceară paharul cu lapte şi bucată de pâine. Le-au spus: sunteţi liberi, acum trebuie să vă faceţi treaba fiecare. Au spus: nouă ne trebuie ce avem de luat. De atunci a început un fel de educație. Educația unor tineri în special, că nouă, bătrânilor, nu ne mai trebuie nimic. Și de atunci sunt 20 și ceva de ani în care am învățat multe, dar am învățat și multe rele. Am învățat numai că avem beneficii sau ne trebuie salarii mai mari, dar nu am învățat că și datoria care trebuie dată înapoi societăți, nu statului, că statul e un nimeni care nu are bani, ia bani e la noi și trebuie să ne faciliteze viața nouă ca să producem mai multe venit ca să avem o viață mai bună. Noi am rămas în urmă cu niște treburi fundamentale, care sunt oarecum scuzabile pentru că regimul nostru comunist a fost ceva mai dur decât al celora dimprejur și pentru această rațiune noi am dărâmat toate instituțiile statului de atunci fără să putem să punem nimic la loc imediat. Reporter: Credeți că am învățat lecția corupției? Ion Țiriac: Nu. Noi nu suntem corupți. Societatea noastră e coruptă pentru că așa am învățat-o noi sau străbunicii noștri de la turci de la toată lumea cu bacșișul... Corupție există în toată lumea din păcate. Că la noi, și la noi e o corupție minoră, vorbim de 2,5 lei. Nu vorbim de Parmalat în SUA sau miliardele care s-au dus și au schimbat economia lumii, că de acolo a venit criza. Noi vorbim despre treburile ridicole în corupție. Prim-ministrul a furat geamuri, unul a furat o damigeană de țuică și niște cârnați. Ne facem de râs în toată lumea. Reporter: Care sunt cele mai mari provocări ale societății românești? Avem multe lipsuri Ion Ţiriac: Încă o dată, banii sunt un factor pe care pot să îl aprecizezi numai când nu îi ai. Noi avem bani și avem foarte mulți. Mulți bani ar putea să vină în momentul de față și pe care nu m-aș baza pe banii de la Bruxelles pentru că atunci îmi fur singur căciula. Dacă mă bazez numai pe o pomană, mai mult plătesc la Bruxelles decât asimilez. Noi avem banii ăștia, trebuie să îi folosim mai cu cap și pe toți. Trebuie să eliminăm aceste complicații care vin odată cu banii care sunt și legile colaterale care vin, aoleu să nu cumva să înșeli că îți tai degetele. Păi până să înșel, lasă-mă să îmi fac treaba. Ai greșit. De ce am greșit? Nu ai plătit taxe 50 de lei. De ce? Că așa este. Pușcăria! Nu. Ia plătește dumneata taxele, aia 50 de lei, mai dă și 10 lei amendă. Data viitoare să nu mai faci. Pe mine nu mă interesează să bag pe unul la pușcărie, eu cetățean de rând. Îi mai plătesc și ăluia pușcăria. Mă interesează să recuperez acești bani. În toate legile din Europa îi interesează asta. Nu trebuie să îi copiem pe toți, dar să ne aliniem la un status care ne face și respectați și ne face cinste nouă ca să ne acoperim găurile din trecut, începând de la infrastructura, terminând cu organizațîi statale. Suntem o națiune tânără. continuarea, pe DIGI24.ro,