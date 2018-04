VIDEO. Fenomenul „Dorel” lovește la Craiova. Au asfaltat o parcare în jurul mașinilor

23:10

Celebrul revoluționar Nicolae Dide se luptă de mai bine de 20 de ani cu fosta lui soție, Mirela Șerbănescu, căreia i-a intentat o serie de procese. Ex-senatorul a și reușit, de curând, să obțină evacuarea femeii din dormitorul conjugal, dar decizia nu este definitivă, iar Mirela Șerbănescu a făcut recurs. După dezvăluirile exclusive din CANCAN.ro, […]