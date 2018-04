Vanghelie: În 90% din dosare oamenii sunt şantajaţi să facă denunţuri

11:10

Los Angeles, 4 apr /Agerpres/ - Actriţa Vivica A. Fox povesteşte în cartea biografică "From Every Day I'm Hustling" cum l-a cunoscut pe celebrul regizor Quentin Tarantino şi cum l-a convins să o distribuie în rolul Vernitei Green, o asasină expertă în arte marţiale din primul film al seriei "Kill Bill". Vivica A. Fox a povestit că a primit un telefon de la agentul său care i-a spus doar că regizorul Quentin Tarantino i-a oferit 15 minute din timpul său şi că doreşte să o întâlnească într-o cafenea pentru a sta de vorbă. Conform agentului, Tarantino nu dorea decât să o cunoască pe actriţă şi dacă îi plăcea de ea, urma să o solicite pentru o audiţie pentru rol. Actriţa a explicat că a primit invitaţia, deşi situaţia i s-a părut cel puţin ciudată, dar a acceptat pentru că ştia că Tarantino a introdus un rol pentru o femeie afroamericană în scenariul pentru "Kill Bill", un film despre care oricum vorbea toată lumea în acea perioadă (2002), la Hollywood. Rolul respectiv este cel al asasinei profesioniste Vernita Green, care se ascundea într-o suburbie a Pasadenei până când răzbunătoarea Mireasă (The Bride), interpretată de Uma Thurman, o găseşte şi vine să o ucidă. "Am fost foarte emoţionată când am trecut pragul cafenelei. Parcă dădeam o audiţie pentru o audiţie. Primul lucru pe care mi l-a spus a fost că mi-a văzut numele pe coperta DVD-ului 'Two Can Play That Game', într-un magazin de filme şi muzică", conform cărţii scrise de actriţă. Tarantino a cumpărat DVD-ul pentru a vedea dacă actriţa ar fi potrivită pentru rolul Vernita Green. "Lui Quentin îi place să povestească şi dacă te place, atunci să te ţii. O să-ţi vorbească cu viteza Mach 5. Am discutat despre filmele preferate, desigur (...) Întâlnirea de 15 minute s-a făcut de 90 de minute şi la un moment dat el mi-a spus: 'Am să-ţi trimit o scenă şi apoi vin la tine acasă şi vom lucra împreună la ea'". Actriţa mai relatează că nu s-a simţit prea confortabil cu perspectiva ca Tarantino să-i treacă pragul casei, şi l-a rugat pe regizor să nu se lase influenţat de ceea ce va vedea. "Sunt convinsă că a bănuit că sunt vreo nebună şi că locuiam într-o magherniţă printre vechituri. Adevărul este că trăiam pe o proprietate uriaşă în Tarzana. Făcusem nişte investiţii în imobiliare care mi-au mers foarte bine, iar casa mea arăta ca vila unei dive. Parcă era desprinsă direct din (serialul) 'Dynasty', cu o scară dublă şi un candelabru uriaş chiar în holul de la intrare (...) M-am temut că va intra, se va uita în jur şi-mi va spune pe tonul lui caracteristic: 'Şi eu care am crezut că lui Vivica îi e foame...'. Dar chiar îmi era". Când a sunat la uşă, prima reacţie a regizorului a fost de uimire. "La naiba...asta e casa ta?" şi înainte ca actriţa să poată spune ceva, regizorul s-a invitat la un tur al proprietăţii. Când a terminat, a dorit să încercăm o scenă în bucătărie, la fel ca cea din film. M-a pus să citesc (scena) de două ori şi apoi, parcă mai mult pentru sine mi-a spus: 'Foarte bine. Tu eşti Vernita Green de care am nevoie. Mi-e foame. Vrei nişte sushi?'". Cei doi au ieşit împreună la un restaurant japonez iar Tarantino a început să-i vorbească actriţei despre planurile sale pentru film. Aceste planuri nu includeau artificiile regizorale care să mascheze faptul că protagoniştii scenelor de acţiune nu erau experţi în arte marţiale ci nişte simpli actori. Tarantino dorea să filmeze scenele dintr-o bucată, cu cadre lungi şi fără să insereze efecte speciale. "A trebuit să urmez 6 luni de pregătire intensă în arte marţiale, la fel ca şi ceilalţi actori, pentru a putea transpune viziunea lui în practică, în film". Apoi, timp de şase luni, Vivica Fox, alături de ceilalţi protagonişti, Uma Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah şi David Carradine, au studiat artele marţiale, câte 8 ore pe zi, începând de la 9:00 dimineaţa şi trebuind să respecte şi un imperativ draconic al punctualităţii impus de Tarantino. "Dacă nu intrai pe uşă între 8:55 şi 8:59, aveai probleme dacă ajungeai fie şi la 9:01. Parcă ne antrenam pentru Olimpiadă, aşa ne simţeam". Partea de pregătire fizică pentru film a fost "brutală", susţine Vivica A. Fox. "Am învăţat coregrafia pentru scenele de luptă, am învăţat să aruncăm cuţite, am luat lecţii de mânuire a katanei, iar pe lângă toate acestea alergam şi pe bandă şi ne antrenam cu greutăţi (...) Dar în fiecare vineri, la sfârşitul programului (de pregătire) Quentin ne strângea în jurul lui şi ne spunea ce crede despre cum merg antrenamentele. Cu toţii stăteam şi-l ascultam. El numea aceste momente alocuţiunea sa despre 'Starea Naţiunii'. În prima săptămână Quentin nu a fost mulţumit, ne-a făcut praf şi ne-a spus că trebuie să muncim mai mult (...) În a doua săptămână am primit acelaşi discurs din partea lui, deşi cu toţii am lucrat pe brânci. El ne-a spus că nu dăm totul. În cea de-a treia săptămână eu eram foarte mândră de tot ceea ce reuşisem să facem noi actorii. Stăteam între Lucy (Liu) şi Uma (Thurman) şi aşteptam laudele lui. Dar Tarantino ne-a luat tare, la fel ca şi până atunci. Ne spunea că tragem de timp dimineaţa, că ne ia prea mult timp să ne echipăm pentru antrenamente şi că stăm prea mult la cafea. Ne-a spus că ar trebui să ajungem la sală de la ora 8:30 dacă vrem să avem timp de toate astea". A fost nevoie de tot calmul şi diplomaţia Umei Thurman pentru a dezamorsa situaţia şi pentru a o linişti pe Vivica A. Fox care se pregătea să-i ceară socoteală lui Tarantino. Până la urmă, totul a ieşit bine, iar Tarantino le-a explicat că are nevoie ca toţi să fie 100% dedicaţi acestui film. Ceea ce Vivica Fox a şi făcut, iar acum povesteşte cu mândrie de rolul ei, deşi acesta a constat practic într-o singură scenă de luptă cu personajul Umei Thruman, la începutul filmului. "Este rolul de care sunt cea mai mândră din cariera mea. A fost nevoie de patru zile pentru a filma scena noastră de luptă, iar în ultima zi am făcut o baie lungă după ce am terminat filmările. Stăteam în cadă şi-mi număram echimozele şi juliturile de pe mâini şi picioare. Am ajuns la 30, dar eram recunoscătoare. Eram mândră de cicatricile mele de luptă. Am filmat cu Tarantino şi nimeni nu-mi poate lua această realizare. Quentin este un regizor extraordinar şi mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu el din nou. Acum apreciez şi nenumăratele ore de antrenamente dure pe care le-am făcut. A fost modul lui de a ne sfărâma în bucăţi şi de a ne reclădi la loc", a încheiat ea.AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu)