Popescu (IGPF): Circa 4.200 de poliţişti de frontieră vor efectua zilnic controlul şi supravegherea de Paşte

Actorul americano-spaniol Benicio Del Toro va fi preşedintele juriului secţiunii "Un certain regard" a Festivalului de Film de la Cannes, au anunţat miercuri organizatorii, citaţi de AFP.Benicio Del Toro îi va succeda actriţei Uma Thurman în fruntea juriului, care i-a recompensat în 2017 pe Mohammad Rasoulof, Jasmine Trinca, Mathieu Amalric, Taylor Sheridan şi Michel Franco.În vârstă de 51 de ani, Benicio Del Toro a fost distins cu premiul pentru interpretare masculină la Festivalului de Film de la Cannes în 2008, pentru rolul Che Guevara în dipticul lui Steven Soderbergh.Actorul, recompensat cu un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, în urma contribuţiei sale din pelicula "Trafic", în 2001, s-a remarcat şi pentru interpretările din "The Usual Suspects" (1995), "Fear and Loathing in Las Vegas" (1998), "Snatch" (2000), "Sin City" (2005) şi, mai recent, din "Escobar: Paradise Lost" (2014) şi "Sicario" (2015).Festivalul Internaţional de Film de la Cannes va avea loc în acest an în perioada 8-19 mai, iar la această ediţie, în cadrul secţiunii "Un certain regard", vor fi prezentate "douăzeci de lucrări unice şi originale prin subiectul şi estetica lor", după cum au precizat organizatorii festivalului.Benicio Del Toro a făcut parte din juriul care a acordat Palme d'Or din 2010, prezidat de Tim Burton, care l-a recompensat pe cineastul thailandez Apichatpong Weerasethakul pentru filmul său "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives".AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Dana Purgaru, editor online: Irina Giurgiu)