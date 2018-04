E.ON: Fierberea şi vopsitul ouălor de Paşti necesită trei zile de energie solară

14:50

Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut, miercuri, miniştrilor de resort să ofere clarificări cu privire la plata, înainte de Sărbătorile pascale, a salariilor pentru personalul din sistemul bugetar, precizând că Ministerul de Finanţe a creat cadrul legal în acest sens, dar şi despre motivul pentru care pensiile vor fi distribuite ca de obicei."Am decis să plătim salariile înainte de Paşti şi Ministerul de Finanţe a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut că în ultimele ore au apărut informaţii contradictorii în spaţiul public în legătură cu acest lucru, dar şi referitor la plata pensiilor în avans. De aceea, vă rog, domnilor miniştri, să ieşiţi să clarificaţi de urgenţă aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetăţenilor. (...) Intenţia noastră a fost o intenţie bună în prag de Sărbători şi cred că nu este normal să apară astfel de situaţii", a declarat Viorica Dăncilă, miercuri, în deschiderea şedinţei de Guvern.Şeful Executivului i-a solicitat ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, să explice şi situaţia distribuirii pensiilor, pentru care s-a stabilit să fie acordate în acelaşi interval ca şi până acum.Marţi, prim-ministrul arăta că salariile bugetarilor vor fi plătite în această săptămână, înainte de Paşti, dar nu va fi şi cazul pensiilor. "Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşti. Pensiile nu şi am să vă explic şi de ce: de obicei, pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, abia am terminat cu pensiile pe luna trecută. Este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie", preciza ea.Totodată, miercuri, la Parlament, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a explicat faptul că vor primi salariile înainte de Sărbătorile pascale doar bugetarii care au solicitat acest lucru."Bugetarii care au cerut. Asta este ceea ce doamna prim-ministru a spus foarte clar. Pentru că asta au solicitat. Nu poţi să-i dai celui care nu solicită. Cei care nu au făcut solicitare nu primesc mâine. Primesc când au data de salariu. (...) Din punct de vedere al Ministerului de Finanţe, noi am comunicat şi discutat de fiecare dată cu fiecare structură centrală în parte şi am creat acel ordin de ministru în care sunt stipulate toate acele structuri care au decis să dea salariul în data de 5 aprilie. Acesta a fost atributul Ministerului de Finanţe, asta am făcut", a afirmat Teodorovici. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)