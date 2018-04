Dăncilă despre fondurile europene: Au fost lansate apeluri de proiecte în valoare de 22 miliarde de euro

15:30

Academicianul Eugen Simion, preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române, şi-ar dori ca viitorul preşedinte al instituţiei, care va fi ales joi, să ţină o dreaptă cumpănă, el atrăgând atenţia că acest for are şi o datorie faţă de naţiunea română şi faţă de cultura noastră."Mâine vom discuta, vom alege noul preşedinte al Academiei, vom discuta probabil ce trebuie să facem noi, cum ar trebui să arate Academia, care sunt marile proiecte academice. (...) S-a schimbat enorm Academia, nu mai seamănă cu cea de acum 152 de ani, nu seamănă nici cu cea din 1918. Sunt alţi oameni, au intrat oameni noi, au intrat oameni cu un spirit nou. Secţiile ştiinţifice sunt secţiile prioritare prin forţa lucrurilor, umaniştii sunt aici cam 25%, faţă de 75% câţi sunt oamenii din domeniul 'ştiinţelor tari'. Este spiritul timpului. Este o lume în care ştiinţa domină. Academia Română, însă, - asta vreau să spun - are datorii mari faţă de naţiunea română, faţă de cultura română. În consecinţă, să avem şi noi grijă foarte mare despre ştiinţele umaniste, acelea care fac istoria, fac săpăturile arheologice, fac istorie literară, instrumentele noastre, se ocupă de limbă, se ocupă de artele noastre. Aş dori ca viitorul preşedinte şi cei care vor conduce şi noi toţi să ţinem o dreaptă cumpănă", a afirmat Simion, miercuri, la sesiunea dedicată Zilei Academiei Române.El a subliniat că în condiţiile în care lumea, condusă azi de politicieni, traversează "o criză morală imensă", Academiei îi revine obligaţia de a-şi face timp să se ocupe de cultură."E un moment foarte important în lume la ora actuală. Este o criză - înainte de a fi o criză politică, economică - părerea mea este o criză morală imensă. E criza unei lumi care se schimbă. Unii spun că suntem la sfârşitul unei civilizaţii şi că va domni de aici înainte intelighenţia artificială, cum spunea prietenul meu Basarab Nicolescu aseară. Aşa poate că este. Că este epoca post-umanismului, post-istoriei, post-religiei, spun unii, post-creştină ş.a.m.d. Bun. Toate acestea sunt adevărate. Este o epocă dominată de ştiinţele de vârf şi de politicieni. Politicienii conduc, la ora actuală, lumea. Cel puţin politicienii români nu se ocupă de cultură. Vorbesc despre orice, nu au timp să vorbească despre cultură. Noi trebuie să avem timp. Noi trebuie să ne facem timp. Academia Română trebuie să aibă timp", a subliniat Eugen Simion.Acesta consideră că rolul "oamenilor Academiei" este acela de a performa în domeniile pe care le reprezintă şi de a fi receptivi la problemele naţiunii române."Ce rost poate avea Academia? Ce pot să facă oamenii Academiei? Oamenii Academiei să facă ceea ce pot şi ceea ce trebuie. Să îşi facă, după părerea mea, opera lor fundamentală, în ştiinţă, să fie performanţi, cum sunt - şi sunt - câteva institute şi personalităţi din lumea românească. Dar, în acelaşi timp, Academia are şi o datorie faţă de naţia română, cred, în momentul de faţă. Şi este bine că, în ultimii ani, s-a manifestat în acest sens. Unii s-au supărat că de ce au semnat academicienii un apel dat de Academia Română în ceea ce priveşte limba, unitatea românităţii, unitatea statală, instituţiile fundamentale ale culturii. Nu. Eu cred că a făcut bine. Aceasta este datoria unei Academii", a spus academicianul.În acest sens, el a dat exemplul Academiei Franceze."Şi vă mai dau o dată exemplul pe care l-am observat. L-am mai spus aici, dar eu cred că este important. Pe mine m-a mirat şi m-a bucurat că Academia Franceză şi Academia de Ştiinţe Morale şi Politice - Academia Franceză care are aproape 400 de ani şi cealaltă care are şi ea vreo 200 de ani - în fiecare an discută, au o sesiune despre identitatea franceză şi despre cultura franceză şi publică volume în acest sens. Şi cultura franceză are o altă dimensiune şi o altă istorie. Şi noi de ce am renunţa atât de repede la valorile noastre, în fond, şi la obligaţia pe care o avem", a argumentat Simion.Totodată, el a afirmat că nu consideră "de prost gust" să vorbeşti în prezent despre "spiritul naţional"."Se discută acum că ideea de naţiune nu mai are niciun rost, aparţine trecutului. Umanitatea merge spre altceva, spre o epocă a regiunilor, nu a naţiunilor, nu a culturilor naţionale. Spiritul naţional este, văd, încolţit de peste tot, iar unii dintre colegii mei consideră că este de prost gust şi un conservatorism mult prea întunecat ca să mai vorbeşti de spiritul naţional. Nu cred acest lucru. Noi suntem o naţiune tânără. O formă modernă. Ca şi alte naţiuni, nu numai noi. Ne-am format când ne-am format. Nu ne-am consumat tot, nici toate dorinţele, nici toate energiile în acest sens", a mai spus academicianul Eugen Simion. AGERPRES/(A - autor: Daniel Popescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)