Vești din SPITAL despre Ștefan Bănică Jr! Ce se întâmplă cu artistul în aceste momente

Femeia care a rănit mai multe persoane la sediul YouTube, din California a fost identificată. Numele ei este Nasim Aghdam, o persoană de origine irakiană. Atacatoarea, care a folosit o armă de mână, ar fi vrut să-și ucidă iubitul, potrivit unor surse din anchetă. Femeia a făcut mai mulţi răniţi după ce a deschis focul marţi