Simona Halep, nominalizată la lovitura lunii martie în circuitul WTA / VIDEO

17:20

Bașcanii echipei turce de fotbal Kayserispor i-au prelungit contractul lui Marius Șumudică până în 2021. Antrenorul român se află la Kayserispor din iunie 2017, când a semnat un angajament pe doi ani. “Nu am muncit nicăieri cum am făcut-o aici. Nici nu mi-am luat casă, am stat la hotel. Eram pregătit oricând să plec. Anul trecut au […] Post-ul Bașcanii de la Kayserispor i-au prelungit contractul lui Marius Șumudică până în 2021 apare prima dată în Libertatea.ro.