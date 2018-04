Turcia, Rusia şi Iranul vor o "încetare a focului" durabilă în Siria

17:50

CSM Bucureşti, câştigătoare în premieră a Cupei României la rugby, ediţia 2017-2018, îşi propune să joace şi finala SuperLigii în acest an, căpitanul ''tigrilor'', Adrian Ion, afirmând că jucătorii au mare încredere în ei şi sunt motivaţi pentru atingerea acestui obiectiv.''Am rămas cu un gust dulce după cucerirea Cupei României, însă acum suntem concentraţi pe partidele din campionat. Suntem conştienţi că ne aşteaptă meciuri grele, adversarii pe care îi vom avea vor veni pregătiţi să ne învingă. Am început pregătirea pentru meciul cu U Cluj, trebuie să luam cinci puncte din această întâlnire, nu mai avem voie să facem paşi greşiţi, avem de recuperat puncte, pentru că trebuie să ajungem cât mai sus. Ne dorim să jucam finala mare, să reuşim încă o premieră pentru club. Suntem o echipă pregătită, antrenată, avem încredere în noi, important este să facem meciuri bune şi apoi se vor vedea şi rezultatele'', a spus Adrian Ion, într-un interviu acordat site-ului competiţiei interne.El a arătat că de când pe banca tehnică se află Eugen Apjok, fost antrenor la CSM Ştiinţa Baia Mare, echipa joacă ''un rugby de calitate, plăcut ochiului, în viteză''.''Avem un sistem bun, la care participă toată echipa, înaintaşii fiind implicaţi în acţiunile treisferturilor. Am început să fim o echipă omogenă, au venit jucători care au ridicat şi mai mult nivelul echipei. Jucătorii noi s-au integrat rapid, i-am ajutat cât de mult am putut pentru că suntem un grup unit şi primitor (...) Echipa a progresat de la an la an, acum am reuşit să cucerim primul trofeu şi suntem nerăbdători să înceapă şi SuperLiga CEC Bank, să facem meciuri bune şi să urcăm in finala competiţiei'', a mai afirmat, printre altele, căpitanul ''tigrilor''.CSM Bucureşti a câştigat, săptămâna trecută, pentru prima dată, Cupa României, după ce a învins-o în finala ediţiei a 71-a a competiţiei pe CSM Ştiinţa Baia Mare, cu scorul de 27-26 (6-9, 19-19), după prelungiri, pe Stadionul ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca.Returul SuperLigii va începe vineri, cu meciurile din etapa a 9-a, CSM Bucureşti urmând să joace, pe Stadionul naţional ''Arcul de Triumf'', cu U Cluj, în tur bucureştenii impunându-se cu 50-12.În prezent, în clasament CSM este pe locul 3, cu 22 de puncte, la 12 puncte faţă de liderul Steaua şi la două de ocupanta locului secund, Ştiinţa Baia Mare. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)