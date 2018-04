Doliu în lumea sportului! Fost fotbalist la Chelsea a murit în urma unui infarct

11:30

Ionela Prodan este în continuare internată în spital. Interpreta de muzică populară se află în stare gravă, dar luni (2 aprilie), ea a reușit să deschidă ochii și să vorbească cu fiicele ei. Anamaria Prodan stă lângă ea zi și noapte. Prima persoană cu care a vorbit Ionela Prodan a fost Anamaria. Cântăreața este internată […]