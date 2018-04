CUM VA FI VREMEA DE PAȘTE! Prognoza meteo pentru 8-10 aprilie

15:00

Un român în vârstă de 29 de ani a fost reținut de autorități și este suspectat de crimă. Iubita acestuia a fost găsită fără suflare în casă. Crima a fost descoperită marți (3 aprilie), în orașul italian La Spezia. Suspectul principal este un român, pe care polițiștii l-au indentificat deja. Roberta Felici, în vârstă de 53 […] The post Un român de 29 de ani, suspectat că și-a ucis iubita de 53 de ani din Italia! Bărbatul a folosit o foarfecă pentru a o măcelări appeared first on Cancan.ro.