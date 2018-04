Cornel Galeș acuzat de furt! Băieții Ilenei Ciuculete i-au dat lovitura de grație!

16:10

Inevitabilul s-a produs: tavanul camerei lui Denis, băiețelul de patru ani „înfiat" de un taximetrist arădean, despre care CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a scris pe larg AICI, s-a prăbușit! Din fericire, în acel moment, în cameră nu se aflau nici el și nici bunica lui. Arpi, protectorul voluntar al lui Denis, a intervenit imediat […]