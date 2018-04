SĂRBĂTORI ŞI TRADIŢII: Ouăle de Paşti

21:10

"The Crown" şi "Black Mirror", două seriale produse de platforma de streaming video Netflix, au primit miercuri câte trei nominalizări la premiile BAFTA TV din 2018. Tot câte trei nominalizări au primit şi două seriale dramatice produse de BBC, "Line of Duty" şi "Three Girls", informează site-ul revistei Variety.Nominalizările la premiile BAFTA TV au fost anunţate miercuri la Londra de Michelle Keegan şi Ore Oduba."The Crown", o cronică a familiei regale britanice, va concura la categoriile "cel mai bun serial dramatic", "cea mai bună actriţă în rol principal" (Claire Foy, care o interpretează pe regina Elisabeta a II-a) şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Vanessa Kirby, interpreta prinţesei Margaret). "Black Mirror", un serial-antologie, cu acţiunea plasată într-un univers distopic, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun episod dramatic", "cel mai bun actor în rol principal" (Joe Cole) şi "cel mai bun actor în rol secundar" (Jimmi Simpson).Serialul poliţist "Line of Duty" a fost nominalizat la categoriile "cel mai bun serial dramatic", "cea mai bună actriţă în rol principal" (Thandie Newton) şi "cel mai bun moment TV care trebuie văzut neapărat" - o categorie nou înfiinţată, al cărei câştigător va fi votat de public. "Three Girls", o producţie despre abuzurile sexuale comise într-o comunitate din nordul Angliei, va concura, printre altele, la categoria "cea mai bună miniserie TV".La categoria "cel mai bun serial dramatic" au fost nominalizate producţiile "The Crown", "Line of Duty", "Peaky Blinders" şi "The End of the F***ing World".Claire Foy ("The Crown"), Molly Windsor ("Three Girls"), Sinead Keenan ("Little Boy Blue") şi Thandie Newton ("Line of Duty") vor concura la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal".Cei patru artişti nominalizaţi la categoria "cel mai bun actor în rol principal" sunt Jack Rowan ("Born to Kill"), Joe Cole ("Black Mirror"), Sean Bean ("Broken") şi Time Pigott-Smith ("King Charles III").La categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar" au fost nominalizate Anna Friel ("Broken"), Julie Hesmondhalgh ("Broadchurch"), Liv Hill ("Three Girls") şi Vanessa Kirby ("The Crown").La categoria masculină echivalentă - cel mai bun actor în rol secundar - vor concura Adrian Dunbar ("Line of Duty"), Anupam Kher ("The Boy with the Topknot"), Brian F. O'Byrne ("Little Boy Blue") şi "Jimmi Simpson ("Black Mirror").Producţiile americane de mare succes domină categoria "cel mai bun serial internaţional": "Big Little Lies", "Feud: Bette and Joan", "The Handmaid's Tale" şi "The Vietnam War".Gala BAFTA TV Awards va avea loc la Royal Festival Hall din Londra pe 13 mai. Evenimentul va fi difuzat de postul BBC One, în aceeaşi seară. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)