Plan roșu de intervenție! Un microbuz a căzut în râul Bistrița! Șapte persoane au decedat

18:50

Iata principalele caracteristici pentru horoscopul lunii APRILIE la fiecare zodie: Saturn iti va testa determinarea si entuziasmul in prima saptamana deci seteaza-ti obiectivele precis. In a doua saptamana, relatiile, comunicarea si asocierile sunt resursele ce iti fac viata mai usoara. Luna noua iti va aduce schimbari surprinzatoare de situatii. Este important sa nu te incordezi pentru ca Chiron abia intra pentru 9 ani in Berbec pe 14 aprilie si ai nevoie sa te acomodezi bland cu energia aceast...