INS: Produsul Intern Brut pe 2017, revizuit în scădere, la 6,9%

04:00

În perioada 5-15 aprilie 2018, este programat Festivalul Jocurilor de la Londra (London Games Festival), potrivit http://games.london/.Evenimentul include prezentarea, în unele cazuri chiar în premieră mondială, a unor noutăţi din domeniul jocurilor video, facilitarea întâlnirilor dintre studiourile de creaţie şi investitori, premierea celor mai bune produse din domeniul gaming din anul trecut, în cadrul ceremoniei BAFTA Game Awards, precum şi organizarea unei parade Cosplay.Organizatori sunt Ukie şi Film London, cu sprijinul Primăriei Londrei. În total, sunt programate peste 40 de evenimente, în peste 20 de locaţii din Londra, precum Somerset House şi Trafalgar Square.Vor susţine conferinţe şi informări legate de industria de gaming Mike Wilson, co-fondator al Devolver Digital, Andreas Gschwari, lider al studioului Splash Damage şi Diego-Perez Liebana, lector la Universitatea Queen Mary din Londra, anunţă http://games.london/speakers/.Prestigiosul Premiu BAFTA pentru Cel mai bun joc video din 2017 va fi disputat între titlurile: Assassin's Creed Origins, Hellblade: Senua's Sacrifice, Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey şi What Remains of Edith Finch.Festivalul Jocurilor de la Londra a ajuns, în 2018, la ediţia cu numărul trei. Dacă, în 2016, prima ediţia a strâns peste 10.000 de participanţi, anul trecut numărul acestora a depăşit 50.000. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: London Games Festival / Facebook